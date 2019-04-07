Знаменитый клуб открыл футбольную академию в Украине

Новости спорта: Академия расположена в Киеве.

Знаменитый португальский клуб «Бенфика» открыл футбольную академию в Украине. Об этом сообщил журналист Евгений Перестенко на своей странице в Facebook.

Академия расположена в Киеве. В ней будут учиться мальчики и девочки в возрасте от 3 до 16 лет под руководством тренеров с лицензией UEFA Pro.

На открытии присутствовал спортивный директор «Бенфики» Луизао, который сыграл за португальский клуб 15 лет игровой карьеры.

Напомним, в середине мая в Одессе откроется футбольная школа турецкого «Бешикташа». Набор детей в академию уже идет.