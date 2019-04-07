Месси побил рекорд по количеству побед в Ла Лиге

Новости спорта: На счету бомбардира "Барселоны" 335 побед в высшей лиге чемпионата Испании.

31-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси помог каталонцам обыграть «Атлетико» (2:0) в поединке 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Месси отметился забитым голом, а эта победа стала для него 335-й в Ла Лиге. Таким образом, Месси побил рекорд среди всех футболистов по количеству побед в матчах Ла Лиги. Предыдущее достижение принадлежало экс-вратарю мадридского «Реала» Икеру Касильясу, который сейчас защищает цвета «Порту».

В текущем сезоне Месси провел 29 матчей в Ла Лиге, где забил 33 мяча и отдал 14 результативных передач.