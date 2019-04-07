Шахтер - Динамо: последние новости перед игрой

Новости спорта: Сегодня, 7 апреля, в Харькове состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Обе команды прибыли в Харьков накануне матча, после того как провели свои предигровые тренировки в субботу в Киеве. Динамовцы традиционно остановились в отеле "Чичиков" в центре города.

Напомним, что в среду, "Динамо" и "Шахтер" провели выездные матчи в чемпионате УПЛ, в Запорожье и в Александрии соответственно, которые выдались очень непростыми, поэтому актуальным для наставников обеих команд на этой неделе был вопрос полноценного восстановления игроков перед важной кубковой дуэлью. Соперники прибыли на матч в боевых составах, без потерь.

На организационном совещании утром в день игры было утверждено, в форме какого цвета проведут матч команды. Динамовцы будут играть в белых футболках, синих шортах и белых гетрах. "Горняки" проведут встречу в своих традиционных оранжево-черных цветах.

По предварительным прогнозам, на игре ожидается более 30 тысяч болельщиков. Всего же ОСК "Металлист" вмещает 41307 зрителей. Стартовый свисток главного арбитра встречи Максима Козыряцкого из Запорожья прозвучит в 17:00. В прямом эфире игру будет транслировать телеканал "Футбол 1".