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Шахтер - Динамо: Сабо дал прогноз на матч Кубка Украины

Шахтер - Динамо: Сабо дал прогноз на матч Кубка Украины
13:28 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Йожеф Сабо дал прогноз на матча 1/4 финала Кубка Украины Шахтер - Динамо.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо в интервью Dynamo.kiev.ua поделился своими ожиданиями от предстоящего четвертьфинального поединка Кубка Украины "Шахтер" — "Динамо", который состоится сегодня, 7 апреля, в Харькове.

— Йожеф Йожефович, учитывая нынешнюю форму команд, насколько тяжело спрогнозировать результат предстоящего очного противостояния?

— Очень тяжело, ведь речь идет о кубковом матче. В чемпионате "Динамо" тяжело догнать "Шахтер", ведь разрыв — семь очков. Нужно, чтобы донетчане проиграли три игры, а киевляне показали стопроцентный результат. Однако когда нужен результат именно в одном конкретном матче, ты говоришь футболистам, что они могу сделать все.

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Помню, когда мы проигрывали "Спартаку" в Киеве 0:2, в перерыве я сказал игрокам, что они могут добыть победу! Также динамовцы должны сыграть и в ближайшее воскресенье — они должны очень сильно сыграть, превзойти себя, чтобы добыть победу над "Шахтером". Поскольку у "горняков" уже будет играть Марлос, что является серьезным усилениям для команды Пауло Фонсеки в атакующей линии.

— Волевая победа над "Зарей" придаст позитивный импульс "Динамо"?

— Конечно, и еще какой! Вырвали такую победу, причем, вдесятером, проигрывая 0:2 — это геройство. Значит, они могут! Я жду хорошую, открытую игру в воскресенье, поскольку все решается в одном матче, кто-то вылетит.

— Вы согласны с мнением, что матч против "Зари" — пока что лучший в карьере Цыганкова в "Динамо"?

— Нет. Цыганков — молодой футболист, а все молодые игроки, бывает, сыграют здорово, а в следующем поединке их не видно. То есть, у них нету стабильности. Стабильность приходить лишь со временем. Посмотрите на Шапаренко — он пропал. Да, Витя сыграл здорово, делал на скорости. Молодец!

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— "Шахтер" тоже затратил немало сил в недавнем матче с "Александрией"...

— Да, причем, прилично. Дело в том, что "Шахтер" доминировал минут пятнадцать, а потом инициативу перехватила "Александрия" и, если бы она реализовала свои моменты, возможно, и выиграла бы. Однако они не забили. Но у "Шахтера" тоже есть проблемы: нету второго опорного полузащитника, не играл Марлос, ну а в центре защиты просто беда. "Горнякам" нужен топовый центральный защитник. Кривцов, Хочолава — это невысокий класс, они допустили очень много ошибок.

К сожалению, у нас вообще и в чемпионате нет хороших центральных защитников. Поэтому главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и перебирает — то одного, то другого. Нету, к сожалению.

— Но, с другой стороны, продолжает исправно забивать Мораес...

— Во так получилось, что в "Динамо" он не играл систематически, а в "Шахтере" играет. Он "задавил" Кайоде, который не попадает даже в заявку на матч. Мораес играет, потому что забивает, значит, нужен команде. Он прекрасно чувствует, где нужно находиться в том или ином моменте, куда отскочит мяч или сделают передачу.

Но не нужно забывать, что большинство атак "Шахтера" идут с левого фланга, где играют Исмаили и Тайсон. Даже бывает, что туда и Марлос смещается. А справа атак нет с тех пор, как ушел Срна. Так что все внимание будет приковано к тройке Исмаили, Тайсон, Марлос — именно они делают игру.

— В итоге, ожидаете открытой и динамичной игры?

— Совершенно верно, жду хорошего футбола. Да, будут стычки, поскольку это, по сути, финал. Хотелось бы, чтобы судья в этой встрече был дипломатом, чтобы не рубил с плеча, чтобы не давал карточки за мелкие фолы.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Кубок Украины, Йожеф Сабо, Новости футбола, Шахтер - Динамо.
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