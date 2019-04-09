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Несколько основных футболистов Динамо пропустят следующий матч УПЛ

Несколько основных футболистов Динамо пропустят следующий матч УПЛ
09:58 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В ключевом матче чемпионата Хацкевичу не помогут Кадар, Буяльский, Кендзера и Шапаренко.

В выездном матче 24 тура Премьер-лиги против "Мариуполя", который состоится в ближайшую субботу, "Динамо" не сможет рассчитывать сразу на четверых игроков основного состава. Они пропустят поединок на стадионе имени Бойко из-за дисквалификации, которую схлопотали по итогам предыдущей встречи чемпионата Украины с "Зарей" (3:2).

Венгерский центрбек "Динамо" Тамаш Кадар будет отбывать дисквалификацию за полученную в игре с "Зарей" красную карточку. А вот правый защитник Томаш Кендзера, а также полузащитники Виталий Буяльский и Николай Шапаренко получили в том матче по желтой карточке, которая оказалась для них четвертой в первенстве. Следовательно, в следующей игре чемпионата они тоже "Динамо" не помощники.

Кстати, авторитетный портал Transfermarkt суммарно оценивает эту четверку футболистов в 15 миллионов евро: Кадара – в 4,5 млн, остальных – в 3,5 млн каждого.

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Как сообщалось ранее, Тамашу Кадару, провалившему воскресный матч с "Шахтером" в Кубке Украины, экс-форвард киевлян Виктор Леоненко придумал прозвище. "Дал ему кличку "филин". Почему? У него же там татуировка совы на шее", – сказал Леоненко.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь, Тамаш Кадар.
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