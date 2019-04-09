Игроки НБА назвали Хардена MVP сезона

Новости спорта: На втором месте расположился Яннис Адетокунбо из Милуоки Бакс.

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации признали своего коллегу из Хьюстон Рокетс Джеймса Хардена MVP сезона 2018/19.

В опросе от The Athleric проголосовали 122 спортсмена.

44,3% голосов было отдано за Хардена. Второе место занял греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработав 38,9 процентов. Тройку замкнул игрок Оклахома-Сити Тандер Пол Джордж, набрав 12,7%.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Джеймс сыграл 77 поединков, зарабатывая в среднем за матч 36,1 очка, отдавая 7,6 передачи и 6,6 подбора.