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Прокурор в Бельгии требует дисквалификации игрока сборной Украины Малиновского

Прокурор в Бельгии требует дисквалификации игрока сборной Украины Малиновского
18:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Руслан Малиновский в матче 3-го тура второго этапа футбольного чемпионата Бельгии против “Гента” (2:1) забил 2 мяча и получил красную карточку.

Прокурор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Крис Вагнер требует сурового наказания для украинского хавбека “Генка” Руслана Малиновского за эпизод с травмой, которую он нанес сопернику во время матча против “Гента”.

Руслан Малиновский в матче 3-го тура второго этапа футбольного чемпионата Бельгии против “Гента” (2:1) забил 2 мяча и получил красную карточку за фол против соперника, которому он травмировал лицо шипами бутсов. Крис Вагнер считает, что действия украинца были умышленными и требует дисквалифицировать Руслана Малиновского на 7 матчей и оштрафовать на 7 000 евро. Об этом сообщает zbirna.com.

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Если бы это было непроизвольное движение ногой человека, который знает, как падать, чтобы не получить травмы, то, во-первых, эта нога пошла бы совсем в другом направлении. А во-вторых, не с такой силой. Считаю, что нарушитель все сделал сознательно”, - приводит слова юриста издание sport.be.

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Если “Генк” согласится с обвинениями, Малиновский больше не сыграет в составе команды в нынешнем сезоне, поскольку до финиша осталось как раз семь туров. Если “Генк” решит опротестовать наказание в Комиссии по спорам, дело будет передано туда лишь 12 апреля.

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Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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