Тоттенхэм - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

Сегодня, 9 апреля, в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов сезона 2018/19 встретятся две английские команды Тоттенхэм и Манчестер Сити. Игра пройдет на "Тоттенхэм Стэдиум", начало матча в 22:00 по киевскому времени. Рассудит встречу голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Команды впервые встретятся между собой в рамках еврокубка. Победитель этой пары в полуфинале ЛЧ сыграет с Аяксом или Ювентусом. Ответная игра состоится в Манчестере 17 апреля.

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды прибыли на стадион:

Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд.`

Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Запасные: Гассанига, Дэвис, Санчес, Фойт, Ваньяма, Лукас Моура, Льоренте

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва, Марез, Стерлинг, Агуэро

