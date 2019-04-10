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Среда, 10.04.2019
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Зидан согласился на трансфер Азара

Зидан согласился на трансфер Азара
13:49 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер Реала Зинедин Зидан дал зеленый свет на приобретение вингера Челси Эдена Азара.

Зинедин Зидан дал согласие на подписание вингера Челси Эдена Азара, сообщает AS. По возвращении француза на должность главного тренера "королевский клуб" готовит третье поколение "галактикос", и именно бельгиец должен стать одной из ключевых фигур.

"Сливочные" планируют заплатить за многолетнего лидера "синих" 116 млн евро. Контракт Эдена на Стэмфорд Бридж завершается летом 2020 года.

Кроме Азара Реал серьезно нацелен на полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Также сообщалось об интересе к нападающему Ливерпуля Садьо Мане.

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Эден Азар, Новости футбола.
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