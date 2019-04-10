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Среда, 10.04.2019
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Моуриньо хочет работать в Бундеслиге

Моуриньо хочет работать в Бундеслиге
14:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Португальскому специалисту нравятся команды среднего звена в немецком чемпионате.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отметил, что ему нравится чемпионат Германии.

"Бундеслига - это захватывающий турнир для меня. Команды среднего звена постоянно совершенствуются и создают конкуренцию. Здесь отличная организация, у всех хорошая тактическая выучка. Это очень интересная лига.

Бавария? Это, конечно, гигант. Я надеюсь, что Ковач останется ее тренером, потому что он много работал, чтобы достичь такого уровня", - приводит слова португальца Bild.

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Ранее сообщалось, Моуринью ведет переговоры с Интером и Ромой.

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Бундеслига, Жозе Моуринью, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола.
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