Буэно рассказал, почему не заиграл в Динамо

Новости спорта: Футболист рассказал, почему решил перебраться из киевского клуба в "Сан-Паулу".

24-летний бразильский полузащитник Витор Буэно рассказал, почему не смог заиграть в киевском «Динамо».

«Я играл очень мало, но не из-за отсутствия должной подготовки или желания. Я хорошо играл на сборах и забивал в товарищеских матчах. Это был выбор тренера. Это произошло не только со мной — другим бразильцам тоже было трудно играть там. Это было нелегко, я искал поддержки в семье и друзьях. Я знал, что меня захочет видеть в своих рядах другой клуб, и это оказался «Сан-Паулу». Я готов воспользоваться своей возможностью», — отметил Буэно.

Буэно перешел в «Динамо» минувшим летом. Киевский клуб арендовал футболиста у «Сантоса» в обмен на Дерлиса Гонсалеса, который выступает за «Сантос» на правах аренды. В начале апреля «Динамо» отдало Витора в аренду бразильскому «Сан-Паулу».

В текущем сезоне Буэно провел за «Динамо» всего 3 матча во всех турнирах.