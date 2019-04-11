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Буэно рассказал, почему не заиграл в Динамо

Буэно рассказал, почему не заиграл в Динамо
09:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Футболист рассказал, почему решил перебраться из киевского клуба в "Сан-Паулу".

24-летний бразильский полузащитник Витор Буэно рассказал, почему не смог заиграть в киевском «Динамо».

«Я играл очень мало, но не из-за отсутствия должной подготовки или желания. Я хорошо играл на сборах и забивал в товарищеских матчах. Это был выбор тренера. Это произошло не только со мной — другим бразильцам тоже было трудно играть там. Это было нелегко, я искал поддержки в семье и друзьях. Я знал, что меня захочет видеть в своих рядах другой клуб, и это оказался «Сан-Паулу». Я готов воспользоваться своей возможностью», — отметил Буэно.

Буэно перешел в «Динамо» минувшим летом. Киевский клуб арендовал футболиста у «Сантоса» в обмен на Дерлиса Гонсалеса, который выступает за «Сантос» на правах аренды. В начале апреля «Динамо» отдало Витора в аренду бразильскому «Сан-Паулу».

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В текущем сезоне Буэно провел за «Динамо» всего 3 матча во всех турнирах.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Витор Буэно.
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