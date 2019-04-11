"Рад, что забил": Роналду прокомментировал свое возвращение

Новости спорта: Лидер Ювентуса подвел итоги первого матча против Ювентуса в Лиге чемпионов.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рад своему возвращению после восстановления.

Роналду забил гол в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Аякса и похвалил одноклубников за хорошо проведенный матч.

Португалец опубликовал фото с матча на своей странице в Instagram.

"Рад вернуться и забить еще один гол в этом невероятном противостоянии. Отлично сработано, команда!", - написал Роналду.

Напомним, Роналду стал автором первого гола в матче Аякс - Ювентус, который завершился вничью.

Ответный поединок пройдет 16 апреля в Турине.