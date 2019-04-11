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"Рад, что забил": Роналду прокомментировал свое возвращение

"Рад, что забил": Роналду прокомментировал свое возвращение
09:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лидер Ювентуса подвел итоги первого матча против Ювентуса в Лиге чемпионов.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рад своему возвращению после восстановления.

Роналду забил гол в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Аякса и похвалил одноклубников за хорошо проведенный матч.

Португалец опубликовал фото с матча на своей странице в Instagram.

Аякс отыгрался после гола Роналду

"Рад вернуться и забить еще один гол в этом невероятном противостоянии. Отлично сработано, команда!", - написал Роналду.

 
 
 
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Happy to come back and score another goal in this amazing competition. Well done team! #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, Роналду стал автором первого гола в матче Аякс - Ювентус, который завершился вничью.

Ответный поединок пройдет 16 апреля в Турине.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Лига Чемпионов, Футбол, Ювентус, Новости футбола.
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