Аякс - Реал: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Новости спорта: Аякс принимал Ювентус на Амстердам арене.

Амстердамский Аякс на Амстердам арене принимал туринский Ювентус в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В первом тайме, несмотря на небольшой перевес Аякса, вперед вышел Ювентус. Роналду оказался проворнее всех в штрафной, и после подачи с фланга, головой пробил Онану.

Однако уже в начале второго тайма Нерес воспользовался ошибкой Канселу, прошел по флангу, сместился в центр штрафной и классно пробил в дальний от себя угол.

Обзор матча:

Аякс — Ювентус 1:1

Голы: Нерес, 46 — Роналду, 45

Аякс: Онана — Тальяфико, Блинд, де Лигт, Велтман — Ф. де Йонг, ван де Беек, Шене (Эккеленкамп, 75) — Нерес, Тадич, Зийех.

Ювентус: Щесны — Канселу, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 74) — Бернардески, Манджукич (Дуглас Коста, 60), Роналду.