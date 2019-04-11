Аякс - Реал: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Амстердамский Аякс на Амстердам арене принимал туринский Ювентус в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
В первом тайме, несмотря на небольшой перевес Аякса, вперед вышел Ювентус. Роналду оказался проворнее всех в штрафной, и после подачи с фланга, головой пробил Онану.
Однако уже в начале второго тайма Нерес воспользовался ошибкой Канселу, прошел по флангу, сместился в центр штрафной и классно пробил в дальний от себя угол.
Обзор матча:
Аякс — Ювентус 1:1
Голы: Нерес, 46 — Роналду, 45
Аякс: Онана — Тальяфико, Блинд, де Лигт, Велтман — Ф. де Йонг, ван де Беек, Шене (Эккеленкамп, 75) — Нерес, Тадич, Зийех.
Ювентус: Щесны — Канселу, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 74) — Бернардески, Манджукич (Дуглас Коста, 60), Роналду.