Диего Коста дисквалифицирован до конца сезона

В матче 31-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Атлетико, который завершился победой каталонской команды со счетом 2:0, нападающий Матрасников Диего Коста получил прямую красную карточку за оскорбление главного арбитра игры Хесуса Хиля Мансано.
Вина форварда доказана, так как через микрофон арбитра отчетливо были слышны нецензурные слова в адрес матери рефери, сообщает El Partidazo de COPE.
Атлетико может обжаловать принятое комитетом Королевской федерации футбола Испании решение.
В нынешнем сезоне испанской Примеры Диего Коста забил всего 2 мяча в 16 играх за Атлетико.
Напомним, что после поражения от Барселоны (0:2) отставание Матрасников от блаугранас составляет 11 очков за 7 туров до окончания чемпионата.
В следующем туре Примеры 13 апреля Атлетико на своем поле сыграет против борющейся за выживание Сельты.