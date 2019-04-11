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Четверг, 11.04.2019
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Диего Коста дисквалифицирован до конца сезона

Диего Коста дисквалифицирован до конца сезона
13:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Но мадридский клуб все еще может обжаловать решение федерации футбола.

В матче 31-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Атлетико, который завершился победой каталонской команды со счетом 2:0, нападающий Матрасников Диего Коста получил прямую красную карточку за оскорбление главного арбитра игры Хесуса Хиля Мансано.

Вина форварда доказана, так как через микрофон арбитра отчетливо были слышны нецензурные слова в адрес матери рефери, сообщает El Partidazo de COPE.

Атлетико может обжаловать принятое комитетом Королевской федерации футбола Испании решение.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Диего Коста забил всего 2 мяча в 16 играх за Атлетико.

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Напомним, что после поражения от Барселоны (0:2) отставание Матрасников от блаугранас составляет 11 очков за 7 туров до окончания чемпионата.

В следующем туре Примеры 13 апреля Атлетико на своем поле сыграет против борющейся за выживание Сельты.

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ФК Атлетико М, Футбол, Диего Коста, Новости футбола.
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