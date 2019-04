Болельщики Манчестер Юнайтед дразнили Месси песнями о Роналду (Видео)

Нападающий Барселоны Лионель Месси провел не самый яркий поединок против Манчестер Юнайтед в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, хотя и может записать себе в актив участие в единственном взятии ворот в матче.

Возможно, на игру капитана Барселоны повлиял момент в первом тайме, когда Смоллинг нанес травму лица Лионелю Месси.

Old Trafford was singing Viva Ronaldo when Messi walking off the pitch to get treatment last night. pic.twitter.com/knKjLVmdko

— Zeeshan⁷ (@Factnaldo) 11 апреля 2019 г.