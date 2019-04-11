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Болельщики Манчестер Юнайтед дразнили Месси песнями о Роналду (Видео)

Болельщики Манчестер Юнайтед дразнили Месси песнями о Роналду (Видео)
18:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Болельщики Манчестер Юнайтед пытались вывести из себя капитана Барселоны.

Нападающий Барселоны Лионель Месси провел не самый яркий поединок против Манчестер Юнайтед в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, хотя и может записать себе в актив участие в единственном взятии ворот в матче.

Возможно, на игру капитана Барселоны повлиял момент в первом тайме, когда Смоллинг нанес травму лица Лионелю Месси.

Месси получил травму глаза в матче Лиги чемпионов

Месси истекал кровью, когда покидал поле – жуткое зрелище. Но фанаты МЮ в этот момент радовались тому, что один из ключевых игроков Барселоны может покинуть поле. А еще они дразнили его песнями о Криштиану Роналду – соответствующее видео попало в Сеть:

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Манчестер Юнайтед, Лионель Месси, Футбол, Видео.
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