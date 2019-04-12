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Футбол. Где и когда смотреть матчи 24-го тура УПЛ

Футбол. Где и когда смотреть матчи 24-го тура УПЛ
21:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Программу матчей очередного, 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги откроет игра в Мариуполе.

Поединок на стадионе им. В. Бойко между "Мариуполем" и киевским "Динамо", который начнется в 14.00 в субботу, 13 апреля, будет транслировать телеканал "Футбол 2".

Первый игровой день тура продолжат матчи донецкого "Шахтера" и луганской "Зари" (17.00, "Футбол 2"), ФК "Львов" и "Александрии" (19.30, "Футбол 2").

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Завершится 24-й тур в воскресенье, 14 апреля. "Десна" в Чернигове встретится со львовскими "Карпатами" (14.00, "Футбол 1"), "Арсенал-Киев" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграет с полтавской "Ворсклой" (17.00, "Футбол 1"), а "Черноморцу" в Одессе будет противостоять донецкий "Олимпик" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение после 23-х туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 60 очков, "Динамо" - 53, "Александрия" - 41, "Мариуполь" - 33, "Заря" - 32, "Львов" - 30.

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вторая шестерка - "Десна" - 31, "Ворскла" - 29, "Карпаты" - 24, "Олимпик" - 20, "Черноморец" - 16, "Арсенал-Киев" - 15.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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