Состоялась жеребьевка группового этапа КАН-2019

Новости спорта: Африканские сборные узнали своих соперников на Кубке африканских наций-2019. .

В Каире состоялась торжественная церемония жеребьевки группового этапа Кубка африканский наций-2019. Турнир состоится будущим летом в Египте в период с 21-го июня по 19 июля.

За регламентом, 24 команды были разделены на шесть групп по четыре сборные в каждой. На стадию плей-офф выходят две первые команды группы, а также четыре лучших сборных, занявшие третье место.

Турнир откроет поединок Египет — Зимбабве.