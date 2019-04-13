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Состоялась жеребьевка группового этапа КАН-2019

Состоялась жеребьевка группового этапа КАН-2019
11:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Африканские сборные узнали своих соперников на Кубке африканских наций-2019. .

В Каире состоялась торжественная церемония жеребьевки группового этапа Кубка африканский наций-2019. Турнир состоится будущим летом в Египте в период с 21-го июня по 19 июля.

За регламентом, 24 команды были разделены на шесть групп по четыре сборные в каждой. На стадию плей-офф выходят две первые команды группы, а также четыре лучших сборных, занявшие третье место.

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Футбол, Новости футбола, КАН 2019, Кубок африканских наций-2019.
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