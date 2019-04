Состоялась жеребьевка группового этапа КАН-2019

В Каире состоялась торжественная церемония жеребьевки группового этапа Кубка африканский наций-2019. Турнир состоится будущим летом в Египте в период с 21-го июня по 19 июля.

За регламентом, 24 команды были разделены на шесть групп по четыре сборные в каждой. На стадию плей-офф выходят две первые команды группы, а также четыре лучших сборных, занявшие третье место.

FINALLY! #TotalAFCON2019 groups are here!

Which is the most exciting group? pic.twitter.com/LNeByDBlsn

— CAF (@CAF_Online) 12 апреля 2019 г.