Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Порье в главном бою UFC 236 победил Холлоуэя
Порье в главном бою UFC 236 победил Холлоуэя
Деревянченко - Кулкай: лучшие моменты боя (Видео)
Деревянченко - Кулкай: лучшие моменты боя (Видео)
Хет-трик Моура - в обзоре матча Тоттенхэм - Хаддерсфилд (Видео)
Хет-трик Моура - в обзоре матча Тоттенхэм - Хаддерсфилд (Видео)
Уэска - Барселона. Видео обзор матча 13.04.2019
Уэска - Барселона. Видео обзор матча 13.04.2019

Футбол. Где и когда смотреть матчи УПЛ 14.04.2019

Футбол. Где и когда смотреть матчи УПЛ 14.04.2019
09:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Завершится 24-й тур чемпионата Украины в воскресенье, 14 апреля.

"Десна" в Чернигове встретится с львовскими "Карпатами" (игру в 14.00 будет транслировать телеканал "Футбол 1"), "Арсенал-Киев" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграет с полтавской "Ворсклой" (17.00, "Футбол 1"), а "Черноморцу" в Одессе будет противостоять донецкий "Олимпик" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение после 23-х туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 63 очка, "Динамо" - 56, "Александрия" - 44, "Мариуполь" - 33, "Заря" - 32, "Львов" - 30.

вторая шестерка - "Десна" - 31, "Ворскла" - 29, "Карпаты" - 24, "Олимпик" - 20, "Черноморец" - 16, "Арсенал-Киев" - 15.

Динамо минимально обыграло Мариуполь на выезде

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

Программу очередного, 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги открыл 13 апреля Мариуполь. Как сообщалось ранее, поединок на стадионе им. В. Бойко между "Мариуполем" и киевским "Динамо" хозяева проиграли со счетом 0:1 - победу "бело-синим" принес гол Виктора Цыганкова на 73-й минуте. В первый игровой день тура донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 разгромил луганскую "Зарю", которой забили "горняки" Виктор Коваленко (15, с пенальти), Оларенваджу Кайоде (50) и Майкон (90+2).

Шахтер разгромил Зарю

Итог еще одного субботнего матча между ФК "Львов" и "Александрией" - 1:2. На львовском стадионе "Украина" у гостей отличились Артем Полярус (49) и Валерий Лучкевич (59); у хозяев - Бруну Дуарте (72).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Деревянченко - Кулкай: события боя
02 Деревянченко – Кулкай: где и когда смотреть бой
03 Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019
04 Деревянченко решением судей победил Кулкая
05 Барселона не смогла обыграть аутсайдера Примеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь