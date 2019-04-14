Футбол. Где и когда смотреть матчи УПЛ 14.04.2019

Новости спорта: Завершится 24-й тур чемпионата Украины в воскресенье, 14 апреля.

"Десна" в Чернигове встретится с львовскими "Карпатами" (игру в 14.00 будет транслировать телеканал "Футбол 1"), "Арсенал-Киев" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграет с полтавской "Ворсклой" (17.00, "Футбол 1"), а "Черноморцу" в Одессе будет противостоять донецкий "Олимпик" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение после 23-х туров:

первая шестерка - "Шахтер" - 63 очка, "Динамо" - 56, "Александрия" - 44, "Мариуполь" - 33, "Заря" - 32, "Львов" - 30.

вторая шестерка - "Десна" - 31, "Ворскла" - 29, "Карпаты" - 24, "Олимпик" - 20, "Черноморец" - 16, "Арсенал-Киев" - 15.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

Программу очередного, 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги открыл 13 апреля Мариуполь. Как сообщалось ранее, поединок на стадионе им. В. Бойко между "Мариуполем" и киевским "Динамо" хозяева проиграли со счетом 0:1 - победу "бело-синим" принес гол Виктора Цыганкова на 73-й минуте. В первый игровой день тура донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 разгромил луганскую "Зарю", которой забили "горняки" Виктор Коваленко (15, с пенальти), Оларенваджу Кайоде (50) и Майкон (90+2).

Итог еще одного субботнего матча между ФК "Львов" и "Александрией" - 1:2. На львовском стадионе "Украина" у гостей отличились Артем Полярус (49) и Валерий Лучкевич (59); у хозяев - Бруну Дуарте (72).