Бенфика не собирается продавать юного Фелиша

Новости спорта: Португальцы не собираются продавать одного из своих юных талантов.

Нападающий португальской Бенфики Жоау Фелиш не будет продан португальским клубом в ближайшее время.

Португальский клуб намерен сохранить 19-ти летнего форварда, предложения по которому уже сделали Ювентус и Манчестер Юнайтед, которые предложили за парня порядка 75 млн. евро.

Футболист в текущем сезоне провел 36 матчей за Бенфику, забил 15 мячей, отдал 7 голевых передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Фелиш стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, а так же, самым юным автором гола в Лиге Европы среди португальцев.