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Бенфика не собирается продавать юного Фелиша

Бенфика не собирается продавать юного Фелиша
07:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Португальцы не собираются продавать одного из своих юных талантов.

Нападающий португальской Бенфики Жоау Фелиш не будет продан португальским клубом в ближайшее время.

Португальский клуб намерен сохранить 19-ти летнего форварда, предложения по которому уже сделали Ювентус и Манчестер Юнайтед, которые предложили за парня порядка 75 млн. евро.

Футболист в текущем сезоне провел 36 матчей за Бенфику, забил 15 мячей, отдал 7 голевых передач.

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Напомним, ранее сообщалось, что Фелиш стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, а так же, самым юным автором гола в Лиге Европы среди португальцев.

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Лига Европы, ФК Бенфика, Футбол, Трансферы, Новости футбола, Жоау Фелиш.
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