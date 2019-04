В чемпионате Азербайджана футболист показал арбитру свои гениталии (Видео)

Новости спорта: Резервному арбитру не понравился цвет подштанников игрока.

В чемпионате Азербайджана произошел довольно курьезный случай. В игре 24 тура Премьер-лиги между Габалой и Интером из Баку (2:1) игрок хозяев Стивен Монроз показал арбитру свои гениталии.

Инцидент произошел на 40 минуте матча, когда судья попросил Стивена Монроза заменить подштанники, так как они не были одного цвета с шортами.

Резервный арбитр слишком настаивал на то, чтобы Монроз поднял шорты выше, на что французский футболист ответил: You want to see my d…. После чего действительно показал свое достоинство.