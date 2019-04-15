Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

Месси сыграет против Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов

Месси сыграет против Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов
20:27 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Лидер «Барселоны» готов помочь команде в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Барселона» рассчитывает на то, что Лионель Месси сыграет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер команды заявил, что аргентинец в хорошей форме и готовится к матчу.

Напомним, что время первого матча «Манчестер Юнайтед» (1:0) Месси получил повреждение. После этого он пропустил игру 32-го тура чемпионата Испании против «Уэски» (0:0).

Сумасшедший гол Саллаха в ворота Челси (Видео)

«Сейчас Месси в полном порядке и хорошей форме для матча во вторник», - сказал Вальверде.

Ответный матч состоится во вторник, 16 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Манчестер Юнайтед, Лионель Месси, ЛЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний бой Ломаченко (Видео)
02 Сумасшедший гол Саллаха в ворота Челси (Видео)
03 Зидан: Проблема в том, что Криштиану нельзя заменить
04 Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля
05 Шикарный гол Калитвинцева принес Арсеналу победу над Ворсклой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь