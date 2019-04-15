Месси сыграет против Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов

Новости спорта: Лидер «Барселоны» готов помочь команде в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Барселона» рассчитывает на то, что Лионель Месси сыграет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер команды заявил, что аргентинец в хорошей форме и готовится к матчу.

Напомним, что время первого матча «Манчестер Юнайтед» (1:0) Месси получил повреждение. После этого он пропустил игру 32-го тура чемпионата Испании против «Уэски» (0:0).

«Сейчас Месси в полном порядке и хорошей форме для матча во вторник», - сказал Вальверде.

Ответный матч состоится во вторник, 16 апреля, в Барселоне. Начало встречи в 22:00 по Киеву.