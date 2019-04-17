Роналду не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 9 лет

Новости спорта: Португальский форвард пропустит эту стадию турнира впервые за десять лет.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» на выезде обыграл туринский «Ювентус» (2:1). Учитывая ничью в первом поединке (1:1), в полуфинале турнира сыграет именно «Аякс».

Таким образом, 34-летний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые почти за 10 лет.

В последний раз Роналду пропустил эту стадию турнира в сезоне 2009/2010, когда «Реал», за который выступал Криштиану, в 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Лиону».

Смотрите видеообзор невероятного матча Ювентус - Аякс.

Напомним, амстердамцы в полуфинале Лиги чемпионов встретятся с победителем пары Манчестер Сити - Тоттенхэм, после первого матча минимальное преимущество на стороне лондонцев (1:0)