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"Месси всегда помогает": Вальверде - о матче против Манчестер Юнайтед

"Месси всегда помогает": Вальверде - о матче против Манчестер Юнайтед
08:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал разгром Манчестер Юнайтед и рассказал о целях своей команды.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился своим мнением после победы над Манчестер Юнайтед (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Каталонцы победили благодаря дублю Лионеля Месси и голу Филиппе Коутиньо и обыграли "красных дьяволов" с общим счетом 4:0.

"Мы очень рады. Мы долго не были в полуфинале, но вообще-то мы хотим выйти в финал. Мы уверены в своих силах, но знаем: пять неудачных минут могут привести к вылету из турнира".

Барселона - Манчестер Юнайтед: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

"Месси всегда помогает нам избежать проблем. Но мы не собираемся извиняться за то, что у нас есть Лео. Это наше счастье".

"Ювентус вылетел? Не знаю, хорошо ли это для нас, учитывая то, что вытворяет Аякс", – приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

В полуфинале турнира Барселоны сыграет с победителем пары Порту – Ливерпуль.

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ФК Барселона, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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