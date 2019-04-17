Тен Хаг прокомментировал историческую победу Аякса над Ювентусом

Новости спорта: Наставник Аякса Эрик тен Хаг прокомментировал историческую победу своей команды над Ювентусом.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг поделился своим мнением после вчерашней победы над Ювентусом со счетом 2:1.

Эта победа позволила Аяксу выиграть по сумме двух встреч 3:2 и выйти в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 22 года.

"Это был совершенно другой матч, чем на Бернабеу. Поначалу это было физическое противостояние. С точки зрения организации у нас все было хорошо, но надо было выдержать этот шторм. Было всего пару моментов, когда что-то не сработало".

"Во втором тайме их игра стала разваливаться, стали появляться свободные зоны. Мы получили возможность играть свободнее. Создали три-четыре стопроцентных момента и, наверное, должны были убивать интригу раньше, но вышло так, что нам понадобился стандарт для решения задачи", – приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов Ювентус - Аякс.