Скачать
Среда, 17.04.2019
Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
Химик в борьбе с Днепром прошел в финал Суперлиги
Химик в борьбе с Днепром прошел в финал Суперлиги
Сегодня состоятся полуфиналы Кубка Украины
Сегодня состоятся полуфиналы Кубка Украины
Ювентус - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Ювентус - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Тен Хаг прокомментировал историческую победу Аякса над Ювентусом

Тен Хаг прокомментировал историческую победу Аякса над Ювентусом
08:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Наставник Аякса Эрик тен Хаг прокомментировал историческую победу своей команды над Ювентусом.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг поделился своим мнением после вчерашней победы над Ювентусом со счетом 2:1.

Эта победа позволила Аяксу выиграть по сумме двух встреч 3:2 и выйти в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 22 года.

"Это был совершенно другой матч, чем на Бернабеу. Поначалу это было физическое противостояние. С точки зрения организации у нас все было хорошо, но надо было выдержать этот шторм. Было всего пару моментов, когда что-то не сработало".

Роналду не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые за 9 лет

"Во втором тайме их игра стала разваливаться, стали появляться свободные зоны. Мы получили возможность играть свободнее. Создали три-четыре стопроцентных момента и, наверное, должны были убивать интригу раньше, но вышло так, что нам понадобился стандарт для решения задачи", – приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов Ювентус - Аякс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Эрик тен Хаг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона - Манчестер Юнайтед: события матча
02 Аякс выбил Ювентус на пути в полуфинал Лиги чемпионов
03 Барселона - Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд
04 Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
05 Ювентус - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь