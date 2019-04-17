Атлетико показал эпичное видео о продлении контракта с Облаком

Новости спорта: Голкипер мадридского Атлетико Ян Облак продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

Пресс-служба "матрасников" опубликовала в Twitter яркое видео, посвященное этому событию.

В ролике Облак, одетый в классический черный костюм, под эпичную музыку выходит на поле стадиона Атлетико Ванда Метрополитано. Видеоряд сопровождается рассказом голкипера о своей роли в клубе.

Напомним, Облак стал игроком Атлетико летом 2014-го, перейдя из Бенфики за 16 млн евро.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 32 матчах испанской Примеры, пропустив 21 мяч и отыграв 18 сухих поединков.