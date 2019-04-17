Атлетико показал эпичное видео о продлении контракта с Облаком

Пресс-служба "матрасников" опубликовала в Twitter яркое видео, посвященное этому событию.
В ролике Облак, одетый в классический черный костюм, под эпичную музыку выходит на поле стадиона Атлетико Ванда Метрополитано. Видеоряд сопровождается рассказом голкипера о своей роли в клубе.
#Oblak2023
https://t.co/bQ0ZQ7lkkk#AúpaAtleti pic.twitter.com/NDoZNXqRgl
— Atlético de Madrid (@Atleti) 17 апреля 2019 г.
Напомним, Облак стал игроком Атлетико летом 2014-го, перейдя из Бенфики за 16 млн евро.
В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 32 матчах испанской Примеры, пропустив 21 мяч и отыграв 18 сухих поединков.