Капитан Аякса перейдет в Барселону

Новости спорта: Похоже, готовится главная главная сделка грядущего лета.

Барселона приблизилась к договоренности о трансфере капитана Аякс Маттейса Де Лигта этим летом. 19-летний игрок проводит выдающийся сезон за клуб и сборную, что привлекло небывалый интерес со стороны грандов.

За одного из главных талантов в европейском футболе Аякс рассчитывает получить 75 миллионов евро. В погоне за голландцем не только Барселона, но и Бавария с Ювентусом.

Фаворитом в гонке является Барселона, которая практически согласовала с игроком детали сотрудничества. Учитывая близкие отношения между Аяксом и «сине-гранатовыми», ожидается, что стороны придут к соглашению и по сумме сделки.