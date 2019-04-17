Зидан принял решение избавиться от пяти игроков Реала

Новости спорта: Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился со списком игроков, с которыми не собирается работать в следующем сезоне.

По данным AS, в чёрный список французского специалиста вошли: полузащитники Даниэль Себальос, Маркос Льоренте и Браим Диас, а также нападающие Мариано Диас и Гарет Бэйл.

Кроме того уверенными в своём будущем на "Сантьяго Бернабеу" не могут быть защитник Марсело и полузащитники Тони Кроос и Иско. Решение по ним будет принято в зависимости от ситуации на трансферном рынке.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Реал" вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании. В чемпионате Испании "Королевский клуб" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 32 турах.