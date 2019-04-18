Ювентус хочет подписать именитого форварда за счет продажи Дибалы

Новости спорта: Туринцы намерены профинансировать новые приобретения с продажи аргентинца.

Как утверждает Tuttosport, Ювентус планирует продать Пауло Дибалу в ближайшее трансферное окно.

Туринцы намерены выручить за аргентинского полузащитника не менее 100 млн евро. Одной из главных причин продажи 25-летнего футболиста является желание руководства "старой синьоры" профинансировать будущие потенциальные покупки в летнее межсезонье Мохаммеда Салаха из Ливерпуля или Мауро Икарди из Интера.

В услугах Пауло Дибалы ранее проявляли заинтересованность такие клубы как Атлетико Мадрид и Ливерпуль.