В Ювентусе определились с заменой Аллегри

Новости спорта: Вылет на четвертьфинальной стадии ЛЧ заставило руководство Юве задуматься над сменой главного тренера.

Туринский Ювентус вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, проиграв Аяксу, а наставник Массимилиано Аллегри после игры отметил, что планирует продолжать работу с командой в новом сезоне.

Однако итальянская и английская пресса сообщает о заинтересованности клуба в услугах Антонио Конте, который с лета находится без работы после увольнения из Челси.

Конте уже тренировал Ювентус, а туринцы хотят предварительно выяснить, готов ли специалист вернуться.

Ранее сообщалось, акции Ювентуса обвалились после вылета из Лиги чемпионов.