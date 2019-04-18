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В Ювентусе определились с заменой Аллегри

В Ювентусе определились с заменой Аллегри
12:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Вылет на четвертьфинальной стадии ЛЧ заставило руководство Юве задуматься над сменой главного тренера.

Туринский Ювентус вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, проиграв Аяксу, а наставник Массимилиано Аллегри после игры отметил, что планирует продолжать работу с командой в новом сезоне.

Однако итальянская и английская пресса сообщает о заинтересованности клуба в услугах Антонио Конте, который с лета находится без работы после увольнения из Челси.

Конте уже тренировал Ювентус, а туринцы хотят предварительно выяснить, готов ли специалист вернуться.

Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира

Ранее сообщалось, акции Ювентуса обвалились после вылета из Лиги чемпионов.

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ФК Ювентус, Футбол, Массимилиано Аллегри, Новости футбола.
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