Скачать
Четверг, 18.04.2019
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы: где и когда смотреть матчи
Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы: где и когда смотреть матчи
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве

"Ожидается непростой матч": Дентиньо о финале Кубка Украины

"Ожидается непростой матч": Дентиньо о финале Кубка Украины
22:13 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Дентиньо рассказал о голе в ворота Днепра-1, а также поделился ожиданиями от финала Кубка с Ингульцом.

- Тебе хватило всего шесть минут на поле, чтобы забить. Удалось сразу поймать настроение?

– Это все результат работы, ведь я так долго ждал возможности. Были травмы, которые не давали играть, но Бог меня благословил. Я действительно прилагаю очень много усилий, отдаю всего себя, а сейчас просто счастлив, что помог команде!

– Ты забил в важнейший момент. Что чувствовал после гола?

– Облегчение, потому что Шахтер бился, провел отличный матч, но не получалось открыть счет. Я был уверен, что смогу забить мяч, который поможет. Когда сделал это, был невероятно счастлив!

Динамо - Шахтер: центральный матч 25-го тура рассудит Романов

– Почему не выходило отличиться раньше?

– Потому что Днепр-1 – хороший коллектив с отличным тренером, который достаточно долго работает с футболистами. Не просто так они лидеры Первой лиги. И мы прекрасно знали, что они очень усложнят нашу задачу. Те соперники, что выходят играть с Шахтером, всегда полностью отдаются на поле, ведь наш клуб сильнейший в Украине. В поединках с нами все играют на максимуме. И нам удалось-таки забить и победить.

Фонсека - о выходе Шахтера в финал Кубка Украины

– В финале предстоит противостояние с Ингульцом. Насколько это серьезный противник?

– Думаю, нас ждет еще одна сложная игра. Они одолели Зарю в полуфинале, поэтому наша команда должна быть очень хорошо готова и сконцентрирована. Ожидается непростой матч – ни в коем случае не стоит настраиваться на простой поединок. Мы будем максимально сфокусированы на том, чтобы добыть трофей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Кубок Украины, Дентиньо, Новости футбола, ФК Ингулец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "К черту VAR": Фернандиньо - о вылете Ман Сити из Лиги чемпионов
02 Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм: события матча (Видео)
03 Порту - Ливерпуль: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
04 Джошуа заговорил о бое с Усиком
05 Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь