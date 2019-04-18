"Ожидается непростой матч": Дентиньо о финале Кубка Украины

Новости спорта: Полузащитник Шахтера Дентиньо рассказал о голе в ворота Днепра-1, а также поделился ожиданиями от финала Кубка с Ингульцом.

- Тебе хватило всего шесть минут на поле, чтобы забить. Удалось сразу поймать настроение?

– Это все результат работы, ведь я так долго ждал возможности. Были травмы, которые не давали играть, но Бог меня благословил. Я действительно прилагаю очень много усилий, отдаю всего себя, а сейчас просто счастлив, что помог команде!

– Ты забил в важнейший момент. Что чувствовал после гола?

– Облегчение, потому что Шахтер бился, провел отличный матч, но не получалось открыть счет. Я был уверен, что смогу забить мяч, который поможет. Когда сделал это, был невероятно счастлив!

– Почему не выходило отличиться раньше?

– Потому что Днепр-1 – хороший коллектив с отличным тренером, который достаточно долго работает с футболистами. Не просто так они лидеры Первой лиги. И мы прекрасно знали, что они очень усложнят нашу задачу. Те соперники, что выходят играть с Шахтером, всегда полностью отдаются на поле, ведь наш клуб сильнейший в Украине. В поединках с нами все играют на максимуме. И нам удалось-таки забить и победить.

– В финале предстоит противостояние с Ингульцом. Насколько это серьезный противник?

– Думаю, нас ждет еще одна сложная игра. Они одолели Зарю в полуфинале, поэтому наша команда должна быть очень хорошо готова и сконцентрирована. Ожидается непростой матч – ни в коем случае не стоит настраиваться на простой поединок. Мы будем максимально сфокусированы на том, чтобы добыть трофей.