Давид Луис опубликовал фото со своим двойником из Славии

Новости спорта: Бразилец после победы над Славией пожелал Алексу Кралю дальнейших успехов.

Защитник Челси Давид Луис после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против Славии (4:3) опубликовал фото с полузащитником чешского клуба Алексом Кралем.

На снимке можно увидеть, что Краль внешне очень похож на бразильца. Если бы не 11-летняя разница в возрасте, отличить было бы еще труднее.

"Было очень здорово увидеться с тобой, мой друг! Пусть бог благословляет тебя. У меня нет сомнений, что ты станешь великим футболистом. Продолжай в том же духе! Удачи!" - написал Давид Луис в своем Instagram.