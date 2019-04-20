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Фиорентина пожертвовала €1,5 млн семье умершего Астори

Фиорентина пожертвовала €1,5 млн семье умершего Астори
05:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В итальянском клубе создали специальный фонд для помощи семье футболиста.

Фиорентина сделала пожертвование в размере 1,5 миллиона евро семье ушедшего из жизни более года назад защитника Давиде Астори. Об этом сообщает Football Italia.

В финансовом отчете за 2018 год отображен специальный фонд для помощи семье погибшего футболиста.

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Напомним, Астори был найден мертвым 4 марта 2018 года в преддверии выездного матча с Удинезе. Футболист умер от брадиаритмии - нарушения сердечного ритма, при котором количество ударов сердца в минуту время от времени снижается ниже допустимых значений.

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ФК Фиорентина, Давиде Астори, Футбол, Новости футбола.
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