Фиорентина пожертвовала €1,5 млн семье умершего Астори

Новости спорта: В итальянском клубе создали специальный фонд для помощи семье футболиста.

Фиорентина сделала пожертвование в размере 1,5 миллиона евро семье ушедшего из жизни более года назад защитника Давиде Астори. Об этом сообщает Football Italia.

В финансовом отчете за 2018 год отображен специальный фонд для помощи семье погибшего футболиста.

Напомним, Астори был найден мертвым 4 марта 2018 года в преддверии выездного матча с Удинезе. Футболист умер от брадиаритмии - нарушения сердечного ритма, при котором количество ударов сердца в минуту время от времени снижается ниже допустимых значений.