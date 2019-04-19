Скачать
Пятница, 19.04.2019
Аллегри: Роналду - будущее Ювентуса
Аллегри: Роналду - будущее Ювентуса
Де Пена забил роскошный гол в первом матче за Динамо (Видео)
Де Пена забил роскошный гол в первом матче за Динамо (Видео)
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Беринчик и Аракава прошли церемонию взвешивания
Беринчик и Аракава прошли церемонию взвешивания

Из-за успехов Аякса в Лиге чемпионов в чемпионате Голландии перенесут целый тур

Из-за успехов Аякса в Лиге чемпионов в чемпионате Голландии перенесут целый тур
17:36 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Чтобы дать возможность футболистам Аякса подготовиться к полуфинальной игре Лиги чемпионов, руководство местной футбольной ассоциации решило перенести целый тур.

28 апреля должен был состояться очередной тур чемпионата Голландии по футболу, но 30-го числа того же месяца Аяксу нужно играть полуфинальный матч Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Из-за этого весь тур решили перенести на 15 мая.

«Мы хотим, чтобы у игроков Аякса было как можно больше дней для полноценного отдыха. Это положительный момент не только для них, но и для всего нашего футбола», — считают в местной футбольной ассоциации.

Нидерланды после успеха Аякса сократили отставание от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Так как чемпионат близится к концу, то перенести решили не только матч с участием Аякса, но и весь тур, чтобы все команды были в одинаковом положении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
02 WBO отреагировала на попытки отобрать пояс у Ломаченко
03 Лига Европы. Результаты матчей 18.04.2019
04 Манчестер Сити - Тоттехэм: реакция Гвардиолы на отмененный гол (Видео)
05 СМИ: Роналду готов покинуть Ювентус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь