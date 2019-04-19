Из-за успехов Аякса в Лиге чемпионов в чемпионате Голландии перенесут целый тур

Новости спорта: Чтобы дать возможность футболистам Аякса подготовиться к полуфинальной игре Лиги чемпионов, руководство местной футбольной ассоциации решило перенести целый тур.

28 апреля должен был состояться очередной тур чемпионата Голландии по футболу, но 30-го числа того же месяца Аяксу нужно играть полуфинальный матч Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Из-за этого весь тур решили перенести на 15 мая.

«Мы хотим, чтобы у игроков Аякса было как можно больше дней для полноценного отдыха. Это положительный момент не только для них, но и для всего нашего футбола», — считают в местной футбольной ассоциации.

Так как чемпионат близится к концу, то перенести решили не только матч с участием Аякса, но и весь тур, чтобы все команды были в одинаковом положении.