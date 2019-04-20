ПСЖ пригласил на матч с Монако 500 пожарных, тушивших Нотр-Дам де Пари

Новости спорта: Кроме того, двое пожарных нанесут символический удар по мячу.

"ПСЖ" на матч 33-го тура чемпионата Франции с "Монако" пригласил 500 пожарных, принимавших участие в тушении собора Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien. Также, по информации издания, двое пожарных нанесут символический удар по мячу.

Пожар в Нотр-Дам де Пари, скорее всего, произошел из-за проведения ремонтных работ в здании. В результате возгорания обрушились шпиль и крыша парижского собора. Хранившиеся в здании реликвии удалось спасти.

Матч "ПСЖ" — "Монако" состоится 21 апреля в Париже на стадионе "Парк де Пренс", стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"ПСЖ", набрав 81 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, "Монако" (32) занимает 16-е место.