Вратарь спас свою команду, забив со штрафного с 40 метров на 94-й минуте (Видео)

Вратарь, который при неудачном счете идет в штрафную соперника на последних минутах матча, никого в современном футболе не удивит. Но в Румынии, в третьем дивизионе, случился незаурядный эпизод.

При счете 1:2 на 94-й минуте матча проигрывающая команда заработала штрафной в 40-ка метрах от ворот. Исполнять его вызвался голкипер и когда все ждали навес, вратарь отправил мяч в девятку, чем принес своей команде ничью 2:2.

Absolutely fabulous stuff. You've seen keepers go to the opposite box to force an equalizer or a winner late in the game, right? But have you seen a keeper score a freekick 40 m out of goal in the 94th minute? Just amazing!!! Romania is brilliant, once more! pic.twitter.com/8kbK4mASPK

— Emanuel Roşu (@Emishor) 19 апреля 2019 г.