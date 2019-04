Тер Штеген признался, почему не праздновал второй гол Месси в ворота МЮ (Видео)

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген объяснил, почему не стал праздновать второй гол своей команды в ворота Манчестер Юнайтед, забитый Лионелем Месси в результате ошибки вратаря Давида Де Хеа.

"Я не праздновал, потому что эта ошибка может случиться и со мной. Все знают, что Де Хеа – один из лучших в мире", – заявил 26-летний тер Штеген.

Andre Ter Stegen didn’t celebrate Barça’s second goal against Man United. After the game he said: “I didn’t celebrate because that’s a mistake that could happen to me. Everyone knows De Gea is one of the best in the world.”

This is pure class. pic.twitter.com/68S9EzZvoz

— FutbolBible (@FutbolBible) 18 апреля 2019 г.