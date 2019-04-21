Роналду завоевал юбилейный титул в профессиональной карьере

Новости спорта: Также Криштиану стал первым футболистом, который выиграл чемпионаты Англии, Испании и Италии.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду завоевал юбилейный для себя титул, победив в чемпионате Италии.

Напомним, 20 апреля туринский клуб обыграл Фиорентину со счетом 2:1. Эта победа позволила Ювентусу оформить чемпионство в Серии А.

Примечательно, что для Роналду этот трофей стал 30-м в карьере. Также португалец стал первым игроком в истории, который выигрывал чемпионат Италии, Англии и Испании.

В текущем сезоне Роналду провел 39 матчей за Ювентус, забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.