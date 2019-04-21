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"Я знаю, кто мне нужен": Зидан - о трансферных целях Реала

"Я знаю, кто мне нужен": Зидан - о трансферных целях Реала
21:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Французский специалист заявил, что летом в клуб могут прийти новые игроки.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился планами на летнее трансферное окно.

"Я прекрасно знаю, кто мне нужен. Я готов обсудить этот вопрос с руководством клуба, но это будет не сейчас. Кого я вижу в Реале? Сейчас не хочу называть имен.

Продажа игроков? У нас еще будет время, чтобы поговорить об этом. Это может произойти с любым футболистом. Вы же знаете, что Реал всегда приглашает лучших футболистов. Что касается Бэйла, то мы еще не обсуждали его будущее", - приводит слова Зидана Marca.

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Ранее сообщалось об интересе Реала к защитнику Аякса Маттейсу де Лигту.

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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