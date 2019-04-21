Лидер Атлетико Гризманн посетил матч НБА

Новости спорта: Вчера Матрасники без француза минимально обыграли Эйбар.

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн побывал на матче плей-офф НБА между Бруклин Нетс и Филадельфия 76ерс в Нью-Йорке.

Хозяева площадки проиграли Сиксерс со счетом 108:112 и уступают им в серии 1/8 финала — 1:3 по сумме четырех встреч.

Гризманн из-за дисквалификации пропустит поединок Матрасников против Эйбара, который завершился минимальной победой столичного гранда (1:0).

Всего в нынешнем сезоне француз принял участие в 43 встречах своей команды, забив 20 голов и отдав 10 результативных передач.