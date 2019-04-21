Манчестер Юнайтед крупно уступил Эвертону (Видео)

"Красные дьяволы" потерпели крупное поражение, которое максимально усложнило их попадание в топ-4.
Эвертон - Манчестер Юнайтед 4:0
Голы: Ришарлисон, 13, Сигурдссон, 28, Динь, 56, Уолкотт, 64.
Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Кин, Зума, Динь (Ягелка, 85) – Гуйе (Маккарти, 76), Шнейдерлин – Ришарлисон (Уолкотт, 51), Сигурдссон, Бернард – Калверт-Льюин.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Смоллинг, Линделеф, Джонс (Янг, 46) – Фред (Мактоминей, 46), Матич, Погба – Рашфорд (Перейра, 77), Лукаку, Мартиаль.
Предупреждения: Гуйе — Мактоминей.