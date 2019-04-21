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Манчестер Юнайтед крупно уступил Эвертону (Видео)

Манчестер Юнайтед крупно уступил Эвертону (Видео)
19:07 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 35-го тура чемпионата Англии Эвертон - Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" потерпели крупное поражение, которое максимально усложнило их попадание в топ-4.

Эвертон - Манчестер Юнайтед 4:0

Голы: Ришарлисон, 13, Сигурдссон, 28, Динь, 56, Уолкотт, 64.

Манчестер Юнайтед готов продать Лукаку

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Кин, Зума, Динь (Ягелка, 85) – Гуйе (Маккарти, 76), Шнейдерлин – Ришарлисон (Уолкотт, 51), Сигурдссон, Бернард – Калверт-Льюин.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Смоллинг, Линделеф, Джонс (Янг, 46) – Фред (Мактоминей, 46), Матич, Погба – Рашфорд (Перейра, 77), Лукаку, Мартиаль.

Предупреждения: Гуйе — Мактоминей.

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