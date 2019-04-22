"Единственный": Роналду - о своих титулах

Новости спорта: Криштиану Роналду прокомментировал свои титулы чемпиона Италии, Англии и Испании.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил своё достижение после завоевания титула чемпиона Италии с туринским клубом.

Напомним, Роналду стал первым игроком в истории, завоевавшим золотые медали трёх чемпионатов — Италии, Англии и Испании. Ранее форвард трижды становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед», а также дважды выиграл золото Примеры с «Реалом».

«Единственный», — написал Роналду на странице в «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram The only one Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 21 Апр 2019 в 11:51 PDT

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (26 — в основном составе) и стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также восьми результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.