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"Единственный": Роналду - о своих титулах

"Единственный": Роналду - о своих титулах
18:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Криштиану Роналду прокомментировал свои титулы чемпиона Италии, Англии и Испании.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил своё достижение после завоевания титула чемпиона Италии с туринским клубом.

Напомним, Роналду стал первым игроком в истории, завоевавшим золотые медали трёх чемпионатов — Италии, Англии и Испании. Ранее форвард трижды становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед», а также дважды выиграл золото Примеры с «Реалом».

«Единственный», — написал Роналду на странице в «Инстаграме».

 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (26 — в основном составе) и стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также восьми результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А.
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