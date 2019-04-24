Динамо - Шахтер: на матче ожидается 35 тысяч зрителей

Новости спорта: На центральный поединок 25-го тура УПЛ “Динамо” - “Шахтер”, который состоится сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве, уже продано 30 тыс. билетов.

Поединок между киевским футбольным клубом “Динамо” и донецким “Шахтером” состоится сегодня на НСК “Олимпийский”, вмещающем 70 тыс. зрителей. Об этом сообщает Tribuna.com.

Матч начнется в 18:30. По информации телеканала “Футбол 1”, ожидается, что количество болельщиков вырастет до 35 тыс.

В прямом эфире центральный поединок 25 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги “Динамо” - “Шахтер” покажет телеканал "2+2".

"Шахтер" лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая "Динамо" на 7 очков.