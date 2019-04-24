Скачать
Среда, 24.04.2019
Динамо - Шахтер: Де Пена выйдет в старте
Динамо - Шахтер: Де Пена выйдет в старте
Сегодня состоится дерби Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: анонс
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса

Динамо - Шахтер: на матче ожидается 35 тысяч зрителей

Динамо - Шахтер: на матче ожидается 35 тысяч зрителей
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: На центральный поединок 25-го тура УПЛ “Динамо” - “Шахтер”, который состоится сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве, уже продано 30 тыс. билетов.

Поединок между киевским футбольным клубом “Динамо” и донецким “Шахтером” состоится сегодня на НСК “Олимпийский”, вмещающем 70 тыс. зрителей. Об этом сообщает Tribuna.com.

Матч начнется в 18:30. По информации телеканала “Футбол 1”, ожидается, что количество болельщиков вырастет до 35 тыс.

Динамо - Шахтер: последние новости перед игрой

В прямом эфире центральный поединок 25 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги “Динамо” - “Шахтер” покажет телеканал "2+2".

"Шахтер" лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая "Динамо" на 7 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Динамо - Шахтер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА перенес рассмотрение дела Мораеса
02 Мунтян дал прогноз на матч Динамо - Шахтер
03 Динамо - Шахтер: прогноз на матч 24 апреля
04 Сегодня состоится центральный матч Динамо - Шахтер
05 Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь