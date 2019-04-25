Шальке хочет продать Коноплянку

Новости спорта: Украинский полузащитник Шальке покинет клуб летом.

Шальке хочет продать будущим летом ряд игроков, в списке которых оказался и украинец Евгений Коноплянка. Об этом в своем Twitter написал журналист Мануэль Вет со ссылкой на Bild.

По информации издания, клуб готов продать Себастьяна Руди, Набиля Бенталеба и Коноплянку. Однако предложений относительно єтих игроков еще не поступало.

Отметим, что в текущем сезоне Коноплянка сыграл в 20 матчах, забив 1 гол и совершив 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Коноплянка травмировался на тренировке Шальке, из-за чего теперь пропустит около трех недель.