Хацкевич и игроки Динамо встретятся с детьми, пострадавшими от аварии на ЧАЭС

Новости спорта: Пообщаться с детьми придут Александр Хацкевич и футболисты первой команды Георгий Бущан и Артем Беседин, а также легенда клуба Владимир Мунтян.

В четверг, 25 апреля, в 15:00 в конференц-зале стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского (ул. Грушевского, 3) состоится встреча динамовцев с детьми, пострадавшими от аварии на Чернобыльской АЭС.

Эта встреча посвящена 33-й годовщине страшной техногенной катастрофы, которая повлияла на жизнь многих людей.

Пообщаться с детьми, а также вручить им памятные подарки, придут главный тренер ФК «Динамо» Александр Хацкевич, игроки «бело-синих» Георгий Бущан и Артем Беседин, а также легенда клуба Владимир Мунтян.