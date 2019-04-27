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Яя Туре стал футбольным агентом и хочет устроить своего клиента в Динамо

Яя Туре стал футбольным агентом и хочет устроить своего клиента в Динамо
00:58 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: В жизни ивуарийца Яя Туре начинается новый этап деятельности.

Экс-полузащитник донецкого Металлурга, Барселоны, Манчестер Сити и ряда других клубов Яя Туре стал футбольным агентом, сообщил в программе ТаТоТаке Сергей Болотников.

Клиентом Туре является 19-летний защитник из Нигерии Джозеф, который находится на просмотре в Динамо.

Джозеф может выступать на позициях опорного полузащитника и центрбека. Ранее в составе Динамо уже выступали нигерийские игроки: Браун Идейе, Лукман Аруна, Айила Юссуф, Тайе Тайво, Эммануэль Окодува и Харрисон Омоко.

Яя Туре провел мастер-класс для юных футболистов Динамо (Видео)

В середине апреля Яя Туре посетил Динамо и провел мастер-класс для воспитанников киевлян.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Яя Туре, Новости футбола.
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