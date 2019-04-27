ПСЖ обжалует наказание Неймара

Новости спорта: Неймар попытался прорваться в судейскую комнату, поскольку был недоволен работой арбитров.

Руководство ПСЖ приняло решение подать апелляцию на решение УЕФА о дисквалификации нападающего команды Неймара.

Об этом сообщает журналист RMC Лоик Танзи на своей странице в Twitter.

Напомним, 27-летний бразилец понес наказание за оскорблениев Instagram официальных лиц ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и Манчестер Юнайтед.

Отметим, в первом матче ПСЖ одержал победу на Олд Траффорд со счетом 2:0. В ответной игре МЮ выигрывал у парижан с результатом 3:1.

На последних минутах встречи главный арбитр Дамир Скомина назначил в ворота хозяев пенальти, который был реализован нападающим манкунианского клуба Маркусом Рашфордом.