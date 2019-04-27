Скачать
Суббота, 27.04.2019
Ярмоленко приступил к тренировкам с мячом
Ярмоленко приступил к тренировкам с мячом
Постол - Мимун: превью боя
Постол - Мимун: превью боя
УЕФА оштрафовал Динамо на €60 тысяч
УЕФА оштрафовал Динамо на €60 тысяч
Днепр сравнял счет в бронзовой серии с Запорожьем
Днепр сравнял счет в бронзовой серии с Запорожьем

Рома разгромила Кальяри Дарио Срны

Рома разгромила Кальяри Дарио Срны
21:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 34-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Кальяри».

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Ромы» Федерико Фасио, отличившийся на пятой минуте. Спустя три минуты преимущество римской команды увеличил хавбек Хавьер Пасторе, результативную передачу отдал нападающий Джастин Клюйверт. В конце второго тайма гол в свой актив записал защитник Александар Коларов.

Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. Ранее команда Клаудио Раньери два раза сыграла вничью и одержала две победы. «Кальяри» потерпел первое поражение в последних четырёх встречах.

«Рома», набрав 58 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (40) — 10-е.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, Серия А, ФК Кальяри, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бутко о матче Динамо - Шахтер: Пенальти должен был бить Коваленко, а не Мораес
02 Футбол. Где и когда смотреть матчи 26 тура чемпионата Украины по футболу
03 УЕФА оштрафовал Динамо на €60 тысяч
04 СМИ: Руис заменит Миллера в бою с Джошуа
05 Львов - Динамо: прогноз Алиева на матч УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь