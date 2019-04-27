Рома разгромила Кальяри Дарио Срны

Новости спорта: В матче 34-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Кальяри».

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Ромы» Федерико Фасио, отличившийся на пятой минуте. Спустя три минуты преимущество римской команды увеличил хавбек Хавьер Пасторе, результативную передачу отдал нападающий Джастин Клюйверт. В конце второго тайма гол в свой актив записал защитник Александар Коларов.

Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. Ранее команда Клаудио Раньери два раза сыграла вничью и одержала две победы. «Кальяри» потерпел первое поражение в последних четырёх встречах.

«Рома», набрав 58 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (40) — 10-е.