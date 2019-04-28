Главный тренер Карпат заявил, что Федецкого в первой команде больше не будет

Новости спорта: Опытный игрок выступает за резерв «Карпат».

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий все еще находится на контракте с «Карпатами», однако защитник вынужден выступать за резервную команду.

Тренер Фабри Гонсалес подтвердил, что у Федецкого нет будущего в первой команде.

«Клуб принял решение, что Федецкого в первой команде больше не будет. Это решение клуба. Именно клуба, а не тренерского штаба. В свою очередь тренерский штаб с этим решением солидарен».

«А вообще не понимаю, к чему сейчас этот вопрос», - сказал Гонсалес.

Контракт 34-летнего игрока завершается будущим летом.