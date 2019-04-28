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Неймара могут дисквалифицировать как минимум на 5 матчей за удар болельщика

Неймара могут дисквалифицировать как минимум на 5 матчей за удар болельщика
18:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ранее Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Французская федерация футбола может отстранить нападающего "ПСЖ" Неймара как минимум на пять матчей за удар фаната после финальной игры Кубка Франции с "Ренном" (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти), сообщает Footmercato.

Поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Неймар жестко раскритиковал футболистов ПСЖ

Ранее Неймар был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в "Инстаграме" официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и "Манчестер Юнайтед".

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Видео, Новости футбола.
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