Неймара могут дисквалифицировать как минимум на 5 матчей за удар болельщика

Новости спорта: Ранее Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Французская федерация футбола может отстранить нападающего "ПСЖ" Неймара как минимум на пять матчей за удар фаната после финальной игры Кубка Франции с "Ренном" (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти), сообщает Footmercato.

Поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

Ранее Неймар был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в "Инстаграме" официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и "Манчестер Юнайтед".