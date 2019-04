Фейр-плей года. Тренер Лидса заставил свою команду пропустить гол (Видео)

После того как хозяева открыли счёт в игре, забив весьма спорный гол, главный тренер команды Марсело Бьельса заставил своих игроков пропустить мяч в ответ. В итоге футболисты "Лидса" учли наставления аргентинского специалиста, дав сопернику беспрепятственно восстановить равновесие в счёте.

Видео доступно в "твиттере" The Tactical Times.

We don't often cover Championship football, and this is partly the reason why. It can be absolutely insane and requires an account dedicated solely to it.

Full credit to Leeds, and Bielsa in particular. A tough call to make, but the right one.pic.twitter.com/dmAw0mOhq1

— The Tactical Times (@Tactical_Times) 28 апреля 2019 г.